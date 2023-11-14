نابولي يقيل مدربه غارسيا ويعلن عن بديله

أقال نادي نابولي، حامل لقب الدوري الإيطالي لكرة القدم، مدربه الفرنسي رودي غارسيا لسوء النتائج يوم الثلاثاء، وعين بدلا منه المخضرم والتر ماتزاري الذي أشرف عليه بين 2009 و2013.

وكتب النادي على منصة "إكس": "ماتزاري هو المدرب الجديد لنابولي.. مرحبا بعودتك والتر".

Walter Mazzarri is the new coach of Napoli.



Welcome back! pic.twitter.com/2Dj6D0edsb — Official SSC Napoli (@en_sscnapoli) November 14, 2023

وبعد قدوم غارسيا في يوليو الماضي خلفا للوتشانو سباليتي المستقيل بعد إحراز لقب الدوري، تراجعت نتائج نابولي هذا الموسم ليحتل المركز الرابع راهنا بفارق عشر نقاط عن إنتر المتصدر، بعد خسارته المحرجة الأحد الماضي على أرضه أمام إمبولي المهدد بالهبوط.

وكانت هذه الخسارة هي الرابعة لنابولي على أرضه في مختلف المسابقات هذا الموسم.

وأسهم ماتزاري البالغ عمره 62 عاما في فترته الأولى (بين 2009 و2013) مع نابولي بصعوده إلى دوري النخبة في موسمه الأول آنذاك، قبل أن يستمر معه لثلاثة مواسم إضافية.

ثم قاد (ماتزاري) نابولي إلى إحراز لقب كأس إيطاليا عام 2012، بعدما تغلب في النهائي على يوفنتوس بطل الدوري في حينها والذي كان لا يقهر، ليمنح الفريق لقبه الأول منذ قرابة العقدين من الزمن.

وغادر ماتزاري أروقة نابولي في مايو 2013، بعدما احتل المركز الثاني في الدوري الإيطالي في فريق ضم آنذاك أمثال الأرجنتيني إزيكييل لافيتزي، السلوفاكي ماريك هامشيك والأوروغوياني إدينسون كافاني.

وتولى ماتزاري بعدها تدريب إنتر لفترة قصيرة لكنه أقيل من منصبه في نوفمبر 2013، وشهدت مسيرته منذ ذلك الحين تراجعا حادا، حيث خاض تجارب متفاوتة مع كل من واتفورد الإنجليزي، تورينو وكالياري.

المصدر: وكالات