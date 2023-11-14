تصفيات "يورو 2024".. لوكاتيلي خارج تشكيلة إيطاليا في مباراتين مصيريتين

تخوض إيطاليا مباراتيها الأخيرتين المصيريتين في تصفيات كأس أوروبا 2024 ضد مقدونيا الشمالية وأوكرانيا في 17 و20 من الشهر الحالي من دون مانويل لوكاتيلي الذي انسحب من التشكيلة.

وقال مدرب منتخب إيطاليا، لوتشانو سباليتي في مؤتمر صحفي "عاد لوكاتيلي" إلى فريقه، من دون أن يحدد نوع الإصابة التي لحقت بلاعب وسط يوفنتوس، صاحب 26 مباراة بألوان أبطال أوروبا حتى الآن.

وانضم لوكاتيلي بالتالي إلى قائد ميلان دافيدي كالابريا، حارس نابولي أليكس ميريت ومدافع أتالانتا رافائيل تولوي الذين اضطروا أيضا للانسحاب من تشكيلة المنتخب بعد المرحلة الثانية عشرة من الدوري المحلي.

وقرر سباليتي أمس الاثنين، الاستعانة بمدافع لاتسيو مانويل لاتساري (3 مباريات دولية) بضمه إلى تشكيلة وصل عددها الآن إلى 26 لاعبا بعدما كانت 29 الجمعة الماضي عند الكشف عنها.

وأفاد سباليتي بأن لاعب الوسط جورجينيو، العائد إلى المنتخب لأول مرة منذ يونيو، أصيب برأسه خلال مشاركته في عطلة نهاية الأسبوع المنصرم مع فريقه أرسنال في الدوري الإنجليزي، و"علينا أن نكون حذرين، لكننا سنحتاج إليه".

ويستضيف المنتخب الإيطالي الذي يحتل المركز الثالث في المجموعة الثالثة في تصفيات "يورو 2024" برصيد 10 نقاط، مقدونيا الشمالية في العاصمة روما في 17 الشهر الحالي، وبعدها بثلاثة أيام أوكرانيا في مدينة ليفركوزن الألمانية.

ويتوجب على إيطاليا التي تتأخر بفارق 6 نقاط عن إنجلترا المتصدرة والضامنة بطاقتها إلى النهائيات، حصد أربع نقاط في مباراتيها الأخيرتين من أجل الحصول على البطاقة الثانية في المجموعة، وإلا ستضطر لخوص ملحق دوري الأمم الأوروبية الذي يتأهل عنه ثلاثة منتخبات.

المصدر: أ ف ب