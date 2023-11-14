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في واقعة غريبة.. نجم مانشستر سيتي يحتفل بهدف تشيلسي "القاتل" في مرمى فريقه (فيديو)

الرياضة

في واقعة غريبة.. نجم مانشستر سيتي يحتفل بهدف تشيلسي
AP
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أثار نجم خط وسط نادي مانشستر سيتي الجديد، الدولي الكرواتي ماتيو كوفاسيتش، جدلا واسعا بعد ظهوره في فيديو وكأنه يحتفل بتلقي شباك فريقه لهدف في وقت قاتل أمام تشيلسي.

وخلال مواجهة مانشستر سيتي وتشيلسي التي أقيمت نهاية الأسبوع الماضي في قمة المرحلة الـ12 من الدوري الإنجليزي، بدا وكأن "السيتي" في طريقه لانتزاع فوز صعب وثمين بعد أن سجل له لاعب خط الوسط الإسباني رودري هدف التقدم 4-3 قبل أربع دقائق من النهاية.

ولكن الجناح الإنجليزي كول بالمير، تمكن من اقتناص هدف التعادل لتشيلسي 4-4 من ضربة جزاء، في الوقت المحتسب بدلا من ضائع.

وشوهد كوفاسيتش الذي انضم إلى مانشستر سيتي خلال فترة الانتقالات الصيفية الأخيرة قادما تشيلسي بالذات، وكأنه يحتفل بتسجيل فريقه السابق لهدف التعادل في مرمى فريقه الحالي.

وأظهر مقطع فيديو الدولي الكرواتي وهو يحتفل بهدف التعادل القاتل لتشيلسي، في مرمى فريقه بقبضة يده، قبل أن يكبح فرحته ويتجه نحو وسط الملعب، لاستئناف اللعب بعد الهدف.

ولم يصدر عن اللاعب الكرواتي أي تعليق بعد انتشار هذا الفيديو.

وأخذ مشجعو تشيلسي عبر مواقع التواصل الاجتماعي الأمور على محمل الجد، واحتفوا باحتفال كوفاسيتش بالهدف، وفسروا رد فعله بـ"ولائه" لنادي تشيلسي، الذي أمضى في صفوفه خمس سنوات وخاض معه أكثر من 200 مباراة وحصد معه العديد من الألقاب لعل أبرزها التتويج مع "البلوز" بلقب دوري أبطال أوروبا 2021.

المصدر:fourfourtwo

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