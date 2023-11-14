فينيسيوس يفي بوعده مع مشجعة ريال مدريد

أوفى البرازيلي فينيسيوس جونيور، نجم ريال مدريد بوعده مع مشجعة ريال مدريد التي تعرضت لموقف محبط في مباراة فالنسيا بالجولة 13 من الليغا لكرة القدم.

وكانت طفلة من مدرجات الملكي، رفعت لافتة تطلب خلالها قميص فينيسيوس جونيور، ولاحظها اللاعب ووعدها عبر إشارة بأنه سينفذ طلبها لاحقا.



وبين شوطي المباراة خلع فينيسيوس قميصه وألقاه تجاه الطفلة في المدرجات، حيث التقطه مسؤول الأمن وحاول إيصاله لها، قبل أن يسرع مشجع آخر ويخطفه، لذا دخلت الطفلة في حالة من البكاء.

SI BAIK HATI 🤍



Pada jeda babak pertama vs Valencia, Vinicius melemparkan jersey kpd seorang anak di tribun, namun jersey tersebut diambil oleh seorang fans.pic.twitter.com/W9eqmLKuNl — Madrid Mads (@RMadridMads) November 13, 2023

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وذكرت تقارير بأن ريال مدريد وفينيسيوس جونيور، علما بالواقعة وهما على استعداد لتعويض الطفلة بقميص آخر.



ونشرت صحيفة "ماركا" الإسبانية، فيديو لفينيسيوس جونيور، يعد خلاله الطفلة بمنحها قميصا جديدا.



وقال لفينيسيوس: "مرحبا أدريانا.. أنا فيني.. آسف لما حدث في المباراة. هنا لدي قميص من أجلك، وسأوقعه. أراكي قريبا وسنلتقط صورة معا.. وداعا.. اعتني بنفسك".

المصدر:"وسائل إعلام"