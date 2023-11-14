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هروب صياد أوكراني من بطولة العالم بسبب مذكرات استدعاء في بلاده

الرياضة

هروب صياد أوكراني من بطولة العالم بسبب مذكرات استدعاء في بلاده
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هرب عضو المنتخب الأوكراني أرتور بيلان بعد مشاركته في بطولة العالم لصيد الأسماك في إيطاليا.

وأفادت "قناة 24"الأوكرانية، أن قائد المنتخب الأوكراني دانييل لياسوف نشر على "فيسبوك"، لقطة شاشة لمراسلاته مع بيلان الذي تخلى عن منتخب بلاده عندما كان الجميع نيام ، وبعد أداء غير ناجح في كأس العالم كجزء من المنتخب الأوكراني.

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ونشر:"هذا قرار عائلي مشترك، زوجتي لا تريد أن تعيش في ضغوط مستمرة، ولدينا طفل صغير يحتاج إلى الذهاب إلى روضة الأطفال والمدرسة وعدم سماع الانفجارات".

وأوضح بيلان أن ما فعله، بعد تلقيه بالفعل استدعاءين من القوات المسلحة الأوكرانية.

وتابع بيلان: "أفهم أن مسيرتي المهنية في أوكرانيا قد انتهت بالفعل، ولكن هذه هي حياتي، ويجب أن أعيشها، وأنا أحكم على نفسي".

ويعد بيلان بطل العالم لعام 2021 في صيد الأسماك.

المصدر: sport.24tv.ua

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