اعتراف جريء من نجم ريال مدريد قبل مواجهة ميسي

خرج النجم الأوروغوياني فيدي فالفيردي، متوسط ميدان نادي ريال مدريد الإسباني، باعتراف جريء، قبل مواجهة الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي، مهاجم إنتر ميامي الأمريكي.

وسيواجه فالفيردي نظيره ميسي، فجر يوم الجمعة القادم، عندما يلتقي منتخب بلاده أوروغواي مع الأرجنتين، ضمن منافسات الجولة الخامسة من تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة إلى كأس العالم 2026.

Fede Valverde on how he plans to stop Messi on Thursday:



“I don't know, I don't know how to stop him and even I was never able to stop him when we faced each other in El Clásico [laughs].



“We must face him with respect because he is one of the best players in the world.”… pic.twitter.com/fxB5DSSZpN — All About Argentina 🛎🇦🇷 (@AlbicelesteTalk) November 13, 2023

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وقال النجم الأوروغوياني في مقابلة قبل المباراة المنتظرة: "لا أعرف كيف أوقف ميسي.. لا أستطيع أن أفعل ذلك أبدا".

وأشار فالفيردي، إلى أن ليو أحد أفضل اللاعبين في العالم، مؤكدا على أنه واجه صعوبات كبيرة للغاية، عندما لعب أمامه، أثناء تواجد الأسطورة الأرجنتينية في الدوري الإسباني مع برشلونة.

وعلى جانب آخر.. أشاد متوسط ميدان ريال مدريد، بعودة المهاجم المخضرم لويس سواريز، إلى قائمة منتخب أوروغواي، لأول مرة منذ مونديال قطر 2022.

وشدد فيدي فالفيردي، على أن سواريز "مثل أعلى" لجميع لاعبي الأوروغواي، حيث ساعده على المستوى الشخصي، لتحقيق النجاح، وذلك منذ اليوم الأول للانضمام إلى المنتخب الوطني.

المصدر: "وكالات"