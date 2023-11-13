تصفيات مونديال 2026.. البرازيل تفتقد إيدرسون أمام كولومبيا والأرجنتين

يخوض منتخب البرازيل مباراتيه في تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة إلى مونديال 2026 ضد نظيريه الكولومبي والأرجنتيني من دون حارس مانشستر سيتي إيدرسون بسبب الإصابة.

وأصيب إيدرسون أمس الأحد خلال التعادل المثير بين مانشستر سيتي ومضيفه تشيلسي 4-4 في الدوري الإنجليزي الممتاز، ما اضطر مدرب البرازيل، فرناندو دينيز إلى استدعاء بنتو الذي يدافع عن مرمى أتلتيكو باراناينسي لتعويض إيدرسون.

إقرأ المزيد

وتلتقي البرازيل الخميس المقبل مع كولومبيا خارج الديار قبل أن تستضيف غريمتها الأرجنتين بطلة العالم في 21 من الشهر الحالي على ملعب "ماراكانا" الأسطوري في ريو دي جانيرو.

وتتصدر الأرجنتين ترتيب مجموعة أمريكا الجنوبية التي يتأهل منها إلى نهائيات كأس العالم أصحاب المراكز الستة الأولى (من أصل 10 منتخبات) فيما يخوض السابع ملحقا دوليا، بعد فوز أبطال مونديال قطر 2022 بمبارياتهم الأربع الأولى، فيما تحتل كولومبيا المركز الخامس بست نقاط والبرازيل الثالث بسبع وبفارق الأهداف عن الأوروغواي الثانية.

المصدر: وكالات