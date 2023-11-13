مدرب برينتفورد يكيل المديح لصلاح بعد خسارة فريقه أمام ليفربول

أشاد مدرب برينتفورد، توماس فرانك، بقدرات نجم نادي ليفربول، الدولي المصري محمد صلاح، وذلك عقب خسارة برينتفورد أمام "الريدز" أمس الأحد في الجولة الـ12 من الدوري الإنجليزي.

وسجل صلاح هدفين ليقود ليفربول للفوز على ضيفه برينتفورد بثلاثية دون رد.

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وقال فرانك عقب المباراة في تصريحات أبرزها الموقع الرسمي لليفربول: "يورغن كلوب (مدرب ليفربول) يشيد بصلاح كثيرا، لكنني في الواقع لا أعرف إذا كان قد حصل على ما يكفي من الثناء".

وأضاف: "أقولها دون الكثير من التفكير.. إنه قد يكون أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي الممتاز.. ومن حيث الأهداف والتمريرات الحاسمة فإنه يقدم مستوى رائعا".

وتابع: "يجب أن يكون أحد أفضل اللاعبين بخط الهجوم في العالم.. إنه ليس ضمن أفضل 10 فقط لكن ضمن أفضل 3، لذا عندما يلعب ضدك لاعب بهذه الجودة.. تعلم أنك ستواجه مشكلة".

وحقق صلاح رقما غير مسبوق في لقاء برينتفورد، إذ بات أول لاعب في تاريخ ليفربول يهز الشباك خلال أول 6 مباريات بالموسم بملعب "أنفيلد" بالدوري الإنجليزي الممتاز.

المصدر: وكالات