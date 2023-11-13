الأمير وليام وفيرغسون على رأس المشاركين في جنازة الأسطورة بوبي تشارلتون (فيديو)

تصدر الأمير وليام قائمة الشخصيات التي حضرت جنازة أسطورة نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي لكرة القدم، بوبي تشارلتون يوم الاثنين.

وحضر ولي عهد بريطانيا القداس في كاتدرائية مانشستر.

Prince William has arrived. pic.twitter.com/6k9Q7IVlQu — Michael Plant (@MichaelPlant82) November 13, 2023

وتوفي تشارلتون، الذي ينظر إليه على نطاق واسع باعتباره أعظم لاعب كرة قدم إنجليزي في التاريخ، الشهر الماضي، عن عمر ناهز 86 عاما.

Football remembers Sir Bobby Charlton. The former Manchester United and England great's funeral procession made one final trip past Old Trafford, applauded by fans at the ground ❤️pic.twitter.com/jvuxlZykWm — Sky Sports Premier League (@SkySportsPL) November 13, 2023

وشارك نحو ألف ضيف، بمن فيهم زملاء تشارلتون السابقون في مانشستر يونايتد وشخصيات رياضية بارزة، في تشييعه، بينما ألقى عليه المشجعون النظرة الأخيرة عندما مرت العربة التي تحمل نعشه بملعب "أولد ترافورد" معقل نادي مانشستر يونايتد.

Man United fans line up in their thousands to pay tribute to their 'greatest ever player' Sir Bobby Charlton ❤️#MUFCpic.twitter.com/EuK3IGPlWD — Mail Sport (@MailSport) November 13, 2023

كما شارك في تشييع تشارلتون، أليكس فيرغسون، المدرب الأسطوري لمانشستر يونايتد، النادي الذي لعب له تشارلتون في الفترة من 1956 إلى 1973، حيث شارك في 758 مباراة.

Footballing legends and royalty remember Sir Bobby Charlton at the former Man Utd player's funeral ❤️ pic.twitter.com/gzl10AvXxY — Football on TNT Sports (@footballontnt) November 13, 2023

وشارك في تشييع تشارلتون أيضا، لاعبو فريق مانشستر يونايتد هاري ماغواير ولوك شو وجوني إيفانز وتوم هيتون.

وحضر أيضا رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم ألكسندر تشيفرين ومدرب إنجلترا غاريث ساوثغيت.

وبدأ موكب الجنازة في ملعب "أولد ترافورد"، حيث مر عبر حرس الشرف المكون من فرق أكاديمية يونايتد.

وكان تشارلتون لاعب وسط موهوبا للغاية يتمتع بتسديدات قوية، وكان هدافا لكل من مان يونايتد (249 هدفا) ومنتخب إنجلترا (49 هدفا) لأكثر من 40 عاما حتى تجاوزه واين روني.

وشارك تشارلتون في 758 مباراة مع مان يونايتد في الفترة بين عامي 1956 و1973، ولعب جنبا إلى جنب مع جورج بست ودينيس لو فيما أطلق عليه "الثالوث" الذي قاد مان يونايتد إلى إحراز كأس أوروبا عام 1968.

وفاز تشارلتون بثلاثة ألقاب للدوري الإنجليزي وبلقب كأس الاتحاد الإنجليزي مع مان يونايتد.

ولعب تشارلتون 106 مباراة مع منتخب إنجلترا، بما فيها كل دقيقة في حملة فوز "الأسود الثلاثة" بكأس العالم 1966.

المصدر: وكالات