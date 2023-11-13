بنما تقدم هدية من ذهب للمغرب في مونديال الناشئين

قدم منتخب بنما هدية من ذهب لمنتخب المغرب لبلوغه ثُمن نهائي كأس العالم لكرة القدم للناشئين، بتعادله مع مستضيف البطولة إندونيسيا 1-1، يوم الاثنين في الجولة الثانية للمجموعة الأولى.

واستعاد لاعبو منتخب المغرب (تحت 17 عاما)، أنفاسهم بعد صدمة الهزيمة المريرة أمام الإكوادور (0-2) في وقت سابق اليوم الاثنين، حيث يكفي الآن "أشبال الأطلس" التعادل في مواجهة الجولة الأخيرة أمام إندونيسيا، ليتأهلوا إلى الدور التالي.

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وتتصدر الإكوادور ترتيب المجموعة الأولى برصيد 4 نقاط، بفارق نقطة واحدة عن المغرب.

ويحتل منتخب إندونيسيا المركز الثالث بنقطتين، بينما تأتي بنما في ذيل الترتيب بنقطة واحدة.

وكان المنتخب المغربي استهل مشاركته في نهائيات كأس العالم في إندونيسيا بفوز مستحق على نظيره البنمي 2-0 في الجولة الأولى الجمعة الماضي.

ويتأهل بطل ووصيف كل مجموعة من المجموعات الست في البطولة إلى جانب أفضل أربعة منتخبات تحتل المركز الثالث إلى ثُمن النهائي.

المصدر: RT