مدرب منتخب إنجلترا يكافئ بالمر بعد تألقه مع تشيلسي

كوفئ مهاجم تشيلسي كول بالمر على عروضه الرائعة منذ مطلع هذا الموسم من خلال استدعائه للمرة الأولى إلى صفوف منتخب إنجلترا لكرة القدم، للمباراتين الأخيرين ضمن تصفيات كأس أوروبا 2024.

كما استدعى مدرب منتخب "الأسود الثلاثة"، غاريث ساوثغيت، لاعبين اثنين آخرين للمرة الأولى هما قلب دفاع أستون فيلا إزري كونسا (26 عاما)، ولاعب وسط مانشستر سيتي ريكو لويس (18 عاما)، وذلك لتعويض غياب الثلاثي المؤلف من جيمس ماديسون (توتنهام)، ولويس دانك (برايتون)، وكالوم ويلسون (نيوكاسل) بداعي الإصابة.

وتألق بالمر بشكل لافت هذا الموسم في صفوف تشيلسي بعد انتقاله إليه قادما من مانشستر سيتي في اليوم الأخير من سوق الانتقالات الصيفية الأخيرة مقابل 51 مليون يورو.

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وسجل صاحب الـ21 عاما، أربعة أهداف لتشيلسي بينها هدف التعادل من ركلة جزاء في مرمى مانشستر سيتي بالذات في الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع خلال مباراة مجنونة انتهت بتعادل مثير 4-4 أمس الأحد في الدوري الإنجليزي الممتاز.

يذكر أن إنجلترا ضمنت بلوغها نهائيات كأس أوروبا المقررة في ألمانيا من 14 يونيو إلى 14 يوليو المقبلين، وستواجه مالطا في ولندن الجمعة المقبل ثم مقدونيا الشمالية خارج ملعبها بعدها بثلاثة أيام في آخر مباراتين من التصفيات.

المصدر: وكالات