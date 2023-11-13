مونديال الناشئين.. المغرب يسقط أمام الإكوادور ويتنازل عن صدارة المجموعة الأولى

تنازل المنتخب المغربي للناشئين (تحت 17 عاما) عن صدارة المجموعة الأولى بسقوطه أمام الإكوادور 0-2 يوم الاثنين في الجولة الثانية من نهائيات كأس العالم المقامة في إندونيسيا.

وسجل مايكل بيرموديس الهدفين في الدقيقتين 62 من ركلة جزاء و"90+3".

وهذا الفوز هو الأول لمنتخب الإكوادور في النهائيات بعد تعادله مع إندونيسيا 1-1 في الجولة الأولى فانتزع الصدارة من ممثل العرب الوحيد في العرس الكروي العالمي بعدما رفع رصيده إلى أربع نقاط بفارق نقطة واحدة أمام أشبال الأطلس.

ويشارك المغرب في النهائيات التي انطلقت عام 1985، للمرة الأولى في تاريخه بعد بلوغه دور الأربعة في بطولة إفريقيا التي أقيمت في الجزائر في مايو الماضي، عندما أنهاها وصيفا للسنغال.

وكان المنتخب المغربي استهل مشاركته في نهائيات كأس العالم في إندونيسيا بفوز مستحق على نظيره البنمي 2-0 في الجولة الأولى الجمعة الماضي.

وتلعب إندونيسيا مع بنما لاحقا ضمن المجموعة ذاتها.

ويخوض المنتخب المغربي مباراته الثالثة الخميس المقبل ضد إندونيسيا المضيفة.

ويتأهل بطل ووصيف كل مجموعة من المجموعات الست في البطولة إلى جانب أفضل أربعة منتخبات تحتل المركز الثالث إلى ثمن النهائي.

المصدر: وكالات