بعد ثنائية كل من محمد صلاح وهالاند.. ترتيب أفضل هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز

واصل النجم النرويجي إيرلينغ هالاند مهاجم مانشستر سيتي، والمصري محمد صلاح هوايتهما في تسجيا الأهداف، خلال منافسات الجولة الـ12 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وأحرز إيرلينغ هالاند هدفين للسيتي في شباك مضيفه تشيلسي (4-4)، عند الدقيقتين (25، و47 من ركلة جزاء) من عمر المباراة المثيرة التي جمعتهما مساء يوم الأحد، على ملعب "ستامفورد بريدج"، بالعاصمة لندن، في قمة منافسات الجولة 21 من "البريمير ليغ".

كما سجل محمد صلاح هدفين لفريقه ليفربول ليقوده للفوز على ضيفه برينتفورد (3-0) في اللقاء الذي جمعهما مساء الأحد أيضا.

وأحرز محمد صلاح الهدفين الأول والثاني "للريدز" في الدقيقتين (39 و62)، بينما تكفل زميله المهاجم البرتغالي ديوغو جوتا بتسجيل الهدف الثالث عند الدقيقة 74 من زمن اللقاء، الذي جرى على ملعب "أنفيلد".

ورفع إيرلينغ هالاند رصيده إلى 13 هدفا، ويتصدر ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز، بفارق ثلاثة اهداف عن وصيفه محمد صلاح، ويليهما كل من الإنجليزي جارود بوين لاعب نادي وست هام يونايتد، والكوري الجنوبي هيونغ مين سون مهاجم توتنهام، برصيد 8 أهداف لكل منهما.

وفي ما يلي ترتيب أفضل هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز، يعد نهاية مباريات الجولة الـ12 "للبريمير ليغ":

1- النرويجي إيرلينغ هالاند (مانشستر سيتي) – 13 هدفا

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2- المصري محمد صلاح (ليفربول) – 10 أهداف

3- الإنجليزي جارود بوين (وست هام يونايتد) – 8 أهداف

3- الكوري الجنوبي هيونغ مين سون (توتنهام هوتسبير) – 8 أهداف

5- الإنجليزي كاليوم ويلسون (نيوكاسل يونايتد) – 7 أهداف

6- الكوري الجنوبي هوانغ هي تشان (وولفرهامبتون) – 6 أهداف

6- السويدي ألكسندر إيساك (نيوكاسل يونايتد) – 6 أهداف

6- السنغالي نيكولاس جاكسون (تشيلسي) – 6 أهداف

6- الكاميروني بريان مبيومو (برينتفورد) – 6 أهداف

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6- الإنجليزي دومينيك سولانكي (بورنموث) – 6 أهداف

6- الإنجليزي أولي واتكينز (أستون فيلا) – 6 أهداف

12- الفرنسي أودسون إدوارد (كريستال بالاس) – 5 أهداف

12- الإيرلندي إيفان فيرغسون (برايتون) – 5 أهداف

12- الإنجليزي إدوارد نيكيتاه (أرسنال) – 5 أهداف

12- البرازيلي دوغلاس لويز (أستون فيلا) – 5 أهداف...

المصدر: "premierleague"