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شاهد.. البطلة البرازيلية جيسيكا أندرادي تكتسح مواطنتها ماكنزي_ديرن

الرياضة

شاهد.. البطلة البرازيلية جيسيكا أندرادي تكتسح مواطنتها ماكنزي_ديرن
AFP /SARAH STIER
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أطاحت النجمة البرازيلية جيسيكا أندرادي بمواطنتها ماكنزي ديرن في النزال الذي جمعهما يوم الأحد، وذلك ضمن بطولة "UFC 295" للفنون القتالية المختلطة "MMA".

وتمكنت جيسيكا أندرادي من الفوز على مواطنتها بالضربة الفنية القاضية خلال الجولة الثانية من النزال، الذي جمعهما ضمن البطولة، في قاعة "ماديسون سكوير غاردن" بمدينة نيويورك.

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وحققت جيسيكا أندرادي (32 عاما) انتصارها الأول بعد ثلاث هزائم متتالية، والخامس والعشرين خلال مسيرتها الاحترافية حتى الآن، مقابل 12 هزيمة.

في المقابل، تعرضت ماكنزي ديرن (30 عاما) للهزيمة الرابعة خلال مسيرتها الاحترافية حتى الآن، مقابل 13 انتصارا.

 

المصدر: RT 

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