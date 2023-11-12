بسبب محمد صلاح.. الإعلامية مي حلمي توجه رسالة للاتحاد السعودي وتنتقد زيدان! (فيديو)

وجهت الإعلامية المصرية، مي حلمي، رسالة إلى نادي اتحاد جدة السعودي لكرة القدم، الذي يبحث عن مدرب جديد، بعد إقالة مديره الفني البرتغالي نونو سانتو.

وكشفت تقارير صحفية، في الأيام الأخيرة الماضية، أن الفرنسي زين الدين زيدان، مدرب ريال مدريد الإسباني السابق، يدخل قائمة المرشحين لتدريب نادي اتحاد جدة السعودي، قبل بطولة كأس العالم للأندية 2023.

وبحسب موقع "يليفو" الإسباني، فإن نادي اتحاد جدة، يضع زين الدين زيدان على رأس قائمة المرشحين لتدريب الفريق في حال رحيل نونو سانتو عن تدريب "النمور".

وأوضح التقرير، أن مسؤولي نادي اتحاد جدة، يحاولون إرضاء الثنائي الفرنسي، كريم بنزيما، ونغولو كانتي، بالتعاقد مع مدرب فرنسي لتدريب الفريق خلفا لنونو سانتو.

وأشار إلى أن التوقيع مع زيدان يعد بمثابة الحلم المستحيل بالنسبة إلى الاتحاد، حيث قدمت السعودية شيكا على بياض لكن المدرب الفرنسي لم يوافق بعد.

وأطلقت جماهير نادي اتحاد جدة "هاشتاغ"، بعنوان: "زيدان مطلب اتحادي"، عبر موقع التواصل الاجتماعي "إكس" (تويتر سابقا)، للمطالبة بتولي المدرب الفرنسي مسؤولية الفريق خلفا لنظيره البرتغالي.

رغبتنا كجماهير لنادي #الاتحاد واضحة ولن نتنازل عنها لاننا نستحق الأفضل دائماً..

نريد إسم كبير يليق بالمرحلة ويتواكب مع النقلة النوعية التاريخية لكرة القدم السعودية 🇸🇦

ولا يوجد من هو أفضل وأعلى من زيدان، الإسم اللامع والأكثر ملائمة للمرحلة بكافة تفاصيلها 💛#زيدان_مطلب_اتحادي… pic.twitter.com/XNInWO4D7c — فهد المحياوي (@FH_MHY) November 7, 2023

وكتبت مي حلمي عبر حسابها على موقع "X" للتواصل الاجتماعي: "إلى نادي الاتحاد بعد موضوع صلاح لازم تكونوا حريصين على أي خبر بيتقال دلوقتي مش المهم اسم مدرب كبير وفرقعه اخبار، المهم الفريق هو الأساس

لما اجي أقول شيك على بياض لزيدان عشان يدرب الاتحاد؟!! وأنا على يقين أنه هيرفض؟!!

يبقي أنا بعشم الجمهور وبعمل فرقعه أخبار فقط".

الي نادي الاتحاد بعد موضوع صلاح لازم تكونو حريصين علي اي خبر بيتقال دلوقتي مش المهم اسم مدرب كبير وفرقعه اخبار

المهم الفريق هو الاساس

لما اجي اقول شيك علي بياض لزيدان عشان يدرب الاتحاد؟!! وانا علي يقين انه هيرفض ؟!!

يبقي انا بعشم الجمهور وبعمل فرقعه اخبار فقط #الحكم… pic.twitter.com/ykZyQIGIlI — Mai Helmy ⚽️ مي حلمي (@MaiHelmy) November 12, 2023

كما وجهت مي حلمي انتقادات لنادي الاتحاد لطريقته في التعاطي مع موضوع التعاقد مع مدرب أثناء حوار مع الناقد والمحلل الرياضي فهد الجلعودي، متسائلة من هو زيدان؟ لكي يقدم نادي الاتحاد له الشيك على بياض؟!.

( الفرنسى عنجهى ومغرور )



أكبر خطأ زين الدين زيدان مدربا للعميد



حديثى أمس مع المتالقة @MaiHelmy

#الحكمpic.twitter.com/Y3kLQkXZih — فهد الجلعودي (@FAHAD_AEID1) November 12, 2023

وأكدت تقارير صحفية أن النجم المصري محمد صلاح رفض الانتقال إلى صفوف نادي اتحاد جدة مقابل ما يصل إلى 250 مليون يورو، وفرصة أن يصبح أغلى لاعب في تاريخ كرة القدم، واختار البقاء في صفوف ليفربول.

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يذكر أن زين الدين زيدان أشرف على تدريب ريال مدريد خلال ولايتين، الأولى لقترة 3 سنوات، بين عامي 2016 و2019، حقق خلالها لقب دوري أبطال أوروبا 3 مرات، قبل أن يقود الفريق لموسم ونصف من عام 2020 إلى 2021.

منذ رحيل زيزو عن نادي ريال مدريد في 2021، لم يدرب أي فريق، حيث كان ينتظر تدريب منتخب فرنسا، قبل أن يتم تجديد عقد ديديه ديشامب مع منتخب "الديوك"، بعد نهائيات بطولة كأس العالم في قطر 2022.

ورفض زيدان العديد من العروض منذ رحيله عن تدريب ريال مدريد، أبرزها من باريس سان جيرمان الفرنسي.

المصدر: منصات التواصل