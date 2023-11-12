نبأ فاجع.. وفاة لاعب دولي أثناء مباراة لكرة القدم

توفي الغاني رافائيل دوامين، لاعب فريق "إغناتيا" بعد تعرضه لأزمة قلبية خلال مباراة فريقه أمام نادي "بارتيزاني"، وذلك ضمن منافسات الجولة الثالثة عشرة من الدوري الألباني لكرة قدم.

وسقط رافائيل دوامين، البالغ من العمر 28 عاما، على أرض الملعب في الدقيقة 24، بعد أن فقد وعيه وتم نقله إلى المستشفى، بعد تقديم المساعدات الطبية الأولية له، ولكنه فارق الحياة في الطريق.

وفاة الغاني رافائيل دوامينا (28 عاما) مهاجم إجناتيا بعد سقوطه اليوم داخل أرضية الملعب في الدوري الألبانيpic.twitter.com/dN4UITSbpP — EParena.com (@EParena) November 11, 2023

وانضم رافائيل دوامين إلى صفوف نادي "إغناتيا" في الأول من يناير 2023 قادما من زيوريخ السويسري، وسجل 11 هدفا خلال 18 مباراة، كما دافع سابقا عن ألوان أندية سويسرية ونمساوية ودنماركية وإسبانية.

وشارك اللاعب الغاني في 8 مباريات مع منتخب بلاده، سجل خلالها هدفين، كان آخرها في 9 أغسطس 2018.

وأشارت تقارير صحفية إلى نادي برايتون الإنجليزي رفض التعاقد مع رافائيل دوامين في عام 2017، بسبب معاناته من مشاكل في القلب، وكذلك تم نصحه سابقا من قبل بعض الأطباء بالاعتزال، ولكنه استمر في اللعب وتوفي وهو يلعب بجهاز في قلبه.

المصدر: وكالات