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نابولي يتعرض لهزيمة "مذلة" على أرضه وأمام جماهيره بهدف قاتل

الرياضة

نابولي يتعرض لهزيمة
AP /Gregorio Borgia
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مني فريق نابولي بهزيمة مؤثرة في عقر داره أمام ضيفه المتواضع إمبولي (1-0) في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأحد، وذلك ضمن منافسات الجولة الـ12 من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

ويدين نادي إمبولي بالفضل في انتصاره للاعب خط وسطه فيكتور كوفالينكو، الذي أحرز هدف الفوز الوحيد له، عندما كان اللقاء يلفظ أنفاسه الأخيرة على ملعب الأسطورة دييغو أرماندو مارادونا.

 وتوقف رصيد نادي نابولي بعد هذه الهزيمة عند 21 نقطة، ويحتل المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري "الكالتشيو"، بانتظار نتائج بقية مباريات هذه الجولة.

في المقابل، رفع فريق إمبولي رصيده بعد هذا الفوز الثمين، إلى 10 نقاط، وتقدم إلى المركز السابع عشر على سلم الترتيب.

المصدر: RT 

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