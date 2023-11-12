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وفاة لاعب هوكي خلال مباراة في موسكو (فيديو)

الرياضة

وفاة لاعب هوكي خلال مباراة في موسكو (فيديو)
صورة من الإنترنت
لاعب الهوكي الروسي ميخائيل يانتشيشين
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أعلن دوري الهواة "كن أسطورة الهوكي" وفاة مهاجم نادي "أرماتا" ميخائيل يانتشيشين خلال مباراة في موسكو.

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وكتب في صفحته على "تلغرام" أن الحالة الصحية ليانتشيشين تدهورت أثناء مباراة بين "أرماتا" و"فافوريت"، مضيفا أن لاعب الهوكي سقط على الجليد وفارق الحياة.

وحصل يانتشيشين البالغ (61 عاما) على الشهادة الطبية اللازمة حتى سبتمبر 2024 والتأمين الصحي حتى مايو القادم.

وسجل في الموسم الجاري 9 نقاط (5 أهداف و4 تمريرات حاسمة).

المصدر: نوفوستي

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