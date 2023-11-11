حدث غريب في الملاعب السعودية.. طرد لاعب لقيامه بفعل مشين ضد زميله (فيديو)
شهدت مباراة نادي الأخدود وضيفه الحزم (2-1) التي جمعتهما مساء يوم السبت، ضمن الجولة الـ13 من دوري "روشن" السعودي للمحترفين، حالة نادرة الحدوث في ملاعب كرة القدم.
فقد أشهر حكم اللقاء، بعد العودة إلى تقنية الفيديو "VAR"، البطاقة الحمراء في وجه السعودي حمد فارس آل منصور مدافع نادي الأخدود، بسبب سلوكه المشين، حيث قام بالبصق على زميله حارس المرمى البرازيلي باولو فيتور، بعد خلاف بينهما في الدقيقة 63 من عمر المباراة.
🚨🚨🚨🚨🚨— سناب قول (@goal_f9) November 11, 2023
لحظة طرد لاعب الاخدود "حمد ال منصور" بسبب البصق على زميله في الفريق 😨😱
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الحالات التحكيمية مع نواف شكر الله | ⬇ #الأخدود_الحزم#الفيحاء_الاتفاق#دوري_روشن_السعوديpic.twitter.com/qkTtyJQDyS— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) November 11, 2023
وانتهت المواجهة بفوز الأخدود بهدفين مقابل هدف واحد، بعد أربع هزائم متتالية، ليرفع رصيده إلى 10 نقاط، ويحتل المركز العاشر في جدول ترتيب الدوري.
بينما تعرض نادي الحزم للهزيمة الثانية على التوالي، ويتذيل جدول الترتيب برصيد 7 نقاط فقط.
المصدر: RT