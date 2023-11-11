النصر يهزم الوحدة في عقر داره (فيديو)
خرج نادي النصر بفوز ثمين من ملعب مضيفه الوحدة (3-1)، في المباراة التي جرت بينهما مساء اليوم السبت، وذلك ضمن منافسات الجولة الـ13 من دوري "روشن" السعودي لكرة القدم للمحترفين.
ووقع على ثلاثية فريق النصر "العالمي" كل من المدافع البرازيلي أليكس تيليس، والمدافع السعودي عبد الإله علي العمري، والبرتغالي كريستيانو رونالدو، في الدقائق (11، 39، 49) على الترتيب.
النصر يواصل انتصاراته ويكسب الوحدة✅— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) November 11, 2023
📺 شاهد أهداف المباراة ⤵️#دوري_روشن_السعودي#الوحدة_النصر | #SSCpic.twitter.com/vcsLJjYDRP
بينما سجل لاعب خط الوسط البرازيلي أنسيلمو دي مورايس بحلول الدقيقة 81 من زمن اللقاء على استاد مدينة الملك عبد الله الرياضية، في مكة.
الحالات التحكيمية مع نواف شكر الله | ⬇ #الوحدة_النصر#دوري_روشن_السعوديpic.twitter.com/Olhcj9FkLq— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) November 11, 2023
وحقق نادي النصر بذلك انتصاره الرابع على التوالي والعاشر في الموسم الحالي للدوري (2023-2024) مقابل تعادل وهزيمتين، ليرفع رصيده إلى 31 نقطة، ويقلص الفارق إلى أربع نقاط بينه وبين نادي الهلال المتصدر.
في حين توقف رصيد نادي الوحدة عند 16 نقطة، وتراجع إلى المركز التاسع على سلم الترتيب.
المصدر: RT