النصر يهزم الوحدة في عقر داره (فيديو)

خرج نادي النصر بفوز ثمين من ملعب مضيفه الوحدة (3-1)، في المباراة التي جرت بينهما مساء اليوم السبت، وذلك ضمن منافسات الجولة الـ13 من دوري "روشن" السعودي لكرة القدم للمحترفين.

ووقع على ثلاثية فريق النصر "العالمي" كل من المدافع البرازيلي أليكس تيليس، والمدافع السعودي عبد الإله علي العمري، والبرتغالي كريستيانو رونالدو، في الدقائق (11، 39، 49) على الترتيب.

بينما سجل لاعب خط الوسط البرازيلي أنسيلمو دي مورايس بحلول الدقيقة 81 من زمن اللقاء على استاد مدينة الملك عبد الله الرياضية، في مكة.

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وحقق نادي النصر بذلك انتصاره الرابع على التوالي والعاشر في الموسم الحالي للدوري (2023-2024) مقابل تعادل وهزيمتين، ليرفع رصيده إلى 31 نقطة، ويقلص الفارق إلى أربع نقاط بينه وبين نادي الهلال المتصدر.

في حين توقف رصيد نادي الوحدة عند 16 نقطة، وتراجع إلى المركز التاسع على سلم الترتيب.

المصدر: RT