شاهد.. رونالدو يتلقى هدية على "طبق من ذهب" من لاعب الوحدة

واصل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو هوايته في هز الشباك خلال لقاء فريقه النصر أمام مضيفه الوحدة، مساء اليوم السبت ضمن الجولة الـ13 من دوري "روشن" السعودي لكرة القدم للمحترفين.

وسجل رونالدو "صاروخ ماديرا" هدف التقدم الثالث لفريق "العالمي"، عند الدقيقة 49 بتسديدة من داخل منطقة الجزاء، مستفيدا من كرة وصلته بعد خطأ فادح ارتكبه أحد لاعبي نادي الوحدة.

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كما عزز النجم المخضرم كريستيانو رونالدو (38 عاما) تربعه على عرش صدارة هدافي الدوري برصيد 13 هدفا، مبتعدا بفارق ثلاثة أهداف عن أقرب ملاحقيه الصربي ألكسندر ميتروفيتش مهاجم نادي الهلال، ويليهما كل من الفرنسي كريم بنزيما مهاجم نادي اتحاد جدة، والبرازيلي أندرسون تاليسكا مهاجم نادي النصري في المرتبة الثالثة رصيد 8 أهداف لكل منهما.

المصدر: RT