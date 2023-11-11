بعشرة لاعبين.. الجونة يوقف قطار انتصار الأهلي (فيديو)

سقط نادي الأهلي في فخ التعادل أمام مضيفه الجونة (1-1) في المباراة التي جرت بينهما مساء اليوم السبت، والمؤجلة من الجولة الراعبة للدوري المصري الممتاز لكرة القدم.

وافتتح المهاجم الفرنسي أنطوني موديست التسجيل للأهلي عند الدقيقة 36 من زمن الشوط الأول.

ورد المغربي أحمد بلحاج بهدف التعادل لأصحاب الأرض سجله من ركلة جزاء في الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الأول أيضا.

ملخص وأهداف مباراة الجونة 1-1 الأهلي | الجولة الرابعة | دوري Nile ⚽



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وأكمل نادي الجونة المواجهة بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 83 بعد طرد لاعبه أحمد محمود لحصول على بطاقتين صفراوين.

وتعثر نادي الأهلي للمرة الأولى في الموسم الجديد (2023-2024) بعد أربعة انتصارات متتالية، ويحتل الصدارة برصيد 13 نقطة، حصدها من 5 مباريات.

بينما يشغل فريق الجونة المركز الثامن على سلم الترتيب، برصيد 9 نقاط حصدها من 6 مباريات.

المصدر: RT