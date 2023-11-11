بكامل نجومه.. النصر ضيفا ثقيلا على الوحدة (التشكيلة الأساسية)

يحل نادي النصر ضيفا ثقيلا على فريق الوحدة مساء اليوم السبت في الساعة (21:00) بالتوقيت المحلي، وذلك ضمن مباريات الـ13 من دوري "روشن" السعودي لكرة القدم للمحترفين.

وسيبدأ اليوناني جيورجوس دونيس (54 عاما) المدير الفني لنادي الوحدة، بالتشكيلة الأساسية التالية لمواجهة "العالمي" على استاد مدينة الملك عبد الله الرياضية، في مكة:

1- منير محمدي

6- اوسكار دوارتي

5- جواد اليميق

27- إسلام هوساوي

2- سعيد المولد

4- وليد باخشوين

76- فيصل فجر

87- أنسيلمو دي موراليس

24- عبد العزيز نور

23- كريغ غودوين

9- أوديون إيغالو.

بينما اختار البرتغالي لويس كاسترو (65 عاما) المدير الفني لنادي النصر، التشكيلة الأساسية التالية "للعالمي" لمواجهة الوحدة:

44- نواف العقيدي

2- سلطان الغنام

5- عبد الإله العمري

4- محمد آل فتيل

15- أليكس تيليس

77- مارسيلو بروزوفيتش

14- سامي النجعي

25- أوتافيو مونتيرو

94- أندرسون تاليسكا

10- ساديو ماني

7- كريستيانو رونالدو.

إقرأ المزيد

إقرأ المزيد

ويحتل نادي النصر المركز الثاني في جدول ترتيب دوري "روشن" للمحترفين بكرة القدم، برصيد 28 نقطة، بفارق 7 نقاط خلف المتصدر نادي الهلال، الذي تغلب على ضيفه التعاون بهدفين من دون رد، في اللقاء الذي جمعهما مساء أمس الجمعة، ضمن منافسات الجولة 13 للدوري أيضا.

في المقابل يشغل فريق الوحدة المركز الثامن على سلم الترتيب برصيد 16 نقطة.

المصدر: RT