مفاجأة.. لأول مرة لاعب إسباني في قائمة منتخب الأرجنتين

أعلن المدير الفني لمنتخب الأرجنتين، ليونيل سكالوني، قائمة منتخب بلاده، استعدادا لمواجهة منتخبي الأوروعواي والبرازيل، ضمن تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2026.

ويستضيف منتخب الأرجنتين نظيره الأوروغوياني، يوم الخميس المقبل، ومن ثم سيحل ضيفا على غريمه التقليدي البرازيلي بعد ذلك بخمسة أيام.

وشهدت قائمة منتخب الأرجنتين ظهور لاعب إسباني لأول مرة، وهو مدافع فريق ريال مايوركا، بابلو مافيو (26 عاما)، الذي تحمل والدته الجنسية الأرجنتينية.

“Estoy muy feliz y orgulloso de ser convocado a la Selección Argentina. Las estrellas pesan, es la mejor selección del mundo.



Ufff, jugar con Messi es inimaginable. Poder compartir entrenamiento y vestuario con el mejor futbolista de toda la historia es genial”.



Pablo Maffeo. pic.twitter.com/MHvzyUJZu9 — Sudanalytics (@sudanalytics_) November 11, 2023

El día que Pablo Maffeo enfrentó a Lionel Messi en un Girona-Barça allá por 2017 pasó esto…



Jajaja, espectacular. 😅🇦🇷pic.twitter.com/eURuGPqNkP — Ataque Futbolero (@AtaqueFutbolero) November 8, 2023

كما استدعى سكالوني، لأول مرة أيضا إلى صفوف منتخب"راقصي التانغو"، الظهير الأيسر فرانسيسكو أورتيغا لاعب نادي أولمبياكوس اليوناني.

ويقود النجم ليونيل ميسي، الفائز بالكرة الذهبية 8 مرات، منتخب الأرجنتين بطل العالم، الذي عاد إليه أنخيل دي ماريا لاعب بنفيكا البرتغالي بعد غيابه عن جولة التصفيات العالمية السابقة في شهر أكتوبر 2023.

وفي ما يلي قائمة منتخب الأرجنتين لفترة التوقف الدولي خلال شهر نوفمبر 2023:

حراسة المرمى: خوان موسو (أتلانتا)، إميليانو مارتينيز (أستون فيلا)، التر بينيتيز (آيندهوفن)، فرانكو أرماني (ريفر بليت).

الدفاع: غونزالو مونتيل (نوتنغهام فورست)، بابلو مافيو (مايوركا)، ناويل مولينا (أتلتيكو مدريد)، جيرمان بيتسيلا (ريال بيتيس)، كريستيان روميرو (توتنهام هوتسبير)، لوكاس مارتينيز كوارتا (فيورنتينا)، نيكولاس أوتاميندي (بنفيكا)، ماركوس أكونيا (إشبيلية)، فرانسيسكو أورتيغا (أولمبياكوس)، نيكولاس تاليافيكو (أولمبيك ليون).

خط الوسط: لياندرو باريديس (روما)، رودريغو دي بول (أتلتيكو مدريد)، غويدو رودريغيز (ريال بيتيس)، إنزو فرنانديز (تشيلسي)، إيزكيل بالاسيوس (باير ليفركوزن)، جيوفاني لو سيلسو (توتنهام هوتسبير)، أليكسيس ماك أليستر (ليفربول).

الهجوم: باولو ديبالا (روما)، أنخيل دي ماريا (بنفيكا)، ليونيل ميسي (إنتر ميامي)، جوليان ألفاريز (مانشستر سيتي)، لاوتارو مارتينيز (إنتر ميلان)، نيكولاس غونزاليس (فيورنتينا) ولوكاس أوكامبوس (إشبيلية).

ويتصدر منتخب الأرجنتين جدول ترتيب تصفيات أمريكا الجنوبية برصيد 12 نقطة، بفارق 5 نقاط أمام كل من منتخبات، الأوروغواي، والبرازيل وفنزويلا أصاحب المراكز من الثاني إلى الرابع على الترتيب.

المصدر: "twitter/Argentina"