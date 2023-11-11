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تقرير.. الأسطورة مالديني يعود إلى عالم كرة القدم من بوابة الدوري السعودي

الرياضة

تقرير.. الأسطورة مالديني يعود إلى عالم كرة القدم من بوابة الدوري السعودي
Globallookpress / Fabrizio Corradetti
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أفاد تقرير صحفي باقتراب أسطورة الكرة الإيطالية باولو مالديني المدير التقني السابق لنادي ميلان من دوري "روشن" السعودي لكرة القدم للمحترفين، خلال الأيام المقبلة.

وكتب فابريزيو رومانو، خبير سوق الانتقالات، عبر حسابه على موقع "أكس": "باولو مالديني، المرشح الرئيسي لتولي منصب المدير الرياضي لاتحاد جدة".

وأضاف: "من المقرر أن يحسم مدير ميلان السابق مستقبله قريبا، في ضوء وجود عرض جاد من النادي السعودي".

وكانت مجموعة "ريد بيرد" المالكة لميلان، أقالت مالديني من منصبه، عقب انتهاء الموسم الماضي، بسبب اختلاف في وجهات النظر.

وساهم باولو مالديني، في تحقيق ميلان لقب الدوري الإيطالي في الموسم 2021-2022، قبل الرحيل عن إدارة "الروسونيري" بعدها بعام واحد.

ويسعى نادي اتحاد جدة للحفاظ على لقب دوري روشن، الذي توج به في الموسم الماضي، ويستعد للمشاركة في كأس العالم للأندية خلال ديسمبر المقبل.

المصدر: "twitter/FabrizioRomano" 

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