تقرير.. الأسطورة مالديني يعود إلى عالم كرة القدم من بوابة الدوري السعودي

أفاد تقرير صحفي باقتراب أسطورة الكرة الإيطالية باولو مالديني المدير التقني السابق لنادي ميلان من دوري "روشن" السعودي لكرة القدم للمحترفين، خلال الأيام المقبلة.

وكتب فابريزيو رومانو، خبير سوق الانتقالات، عبر حسابه على موقع "أكس": "باولو مالديني، المرشح الرئيسي لتولي منصب المدير الرياضي لاتحاد جدة".

وأضاف: "من المقرر أن يحسم مدير ميلان السابق مستقبله قريبا، في ضوء وجود عرض جاد من النادي السعودي".

🚨 EXCL: Paolo Maldini, main candidate to become new Al Ittihad director with new chapter in Saudi Pro League. 🇸🇦



Former AC Milan director, set to decide his future soon with Al Ittihad serious possibility being considered.



Al Ittihad also recently fired Nuno Espirito Santo. pic.twitter.com/mNQRkEYypJ — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) November 10, 2023

وكانت مجموعة "ريد بيرد" المالكة لميلان، أقالت مالديني من منصبه، عقب انتهاء الموسم الماضي، بسبب اختلاف في وجهات النظر.

وساهم باولو مالديني، في تحقيق ميلان لقب الدوري الإيطالي في الموسم 2021-2022، قبل الرحيل عن إدارة "الروسونيري" بعدها بعام واحد.

ويسعى نادي اتحاد جدة للحفاظ على لقب دوري روشن، الذي توج به في الموسم الماضي، ويستعد للمشاركة في كأس العالم للأندية خلال ديسمبر المقبل.

المصدر: "twitter/FabrizioRomano"