مدرب باريس سان جيرمان: نواجه خطر الخروج من دور المجموعات

صرح الإسباني لويس إنريكي، المدير الفني لنادي ​باريس سان جيرمان​ الفرنسي، بأن فريقه قد يفشل في تجاوز مجموعته ضمن دوري أبطال أوروبا لكرة القدم نظرا لصعوبته.

وسقط نادي باريس سان جيرمان أمام مضيفه ميلان الإيطالي (1-2) في المباراة التي جمعتهما مساء يوم الثلاثاء الماضي، ضمن الجولة الرابعة من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.

وتحدث إنريكي قبل مباراة فريقه غدا السبت، أمام مضيفه ريمس ضمن ​الدوري الفرنسي​: "نحن نلعب في أصعب مجموعة بالبطولة والمنافسة لن تنتهي حتى آخر جولة، فإن المباريات هذه توازي مباريات الأدوار الإقصائيّة المتقدمة قوّة".

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وأضاف: "قد ننهي مشوارنا في الصدارة أو المركز الثاني أو الثالث أو الرابع، نثق في قدرتنا على التأهل، لكن نواجه أيضا خطر الخروج المبكر، فكل الاحتمالات الآن باتت مفتوحة".

وتعرض نادي باريس سان جيرمان للهزيمة الثانية في الموسم الحالي لدوري الأبطال "الشتامبيونز ليغ" مقابل فوزين أيضا، ليتوقف رصيده عند 6 نقاط، ويتراجع إلى المركز الثاني على سلم جدول ترتيب المجموعة السادسة (F) بفارق نقطة عن المتصدر نادي بوروسيا دورتموند الألماني.

ويشغل فريق ميلان المركز الثالث في جدول الترتيب برصيد 5 نقاط، متقدما بفارق نقطة واحدة على فريق نيوكاسل يونايتد الإنجليزي.

المصدر: وكالات