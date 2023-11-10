رئيس الوزراء الروسي يقرّ تخليد اسم والد نورمحمدوف

أقر رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين تغيير تسمية قرية كيروف آوول مسقط رأس عبد المناب نورمحمدوف والد حبيب نورمحمدوف في جمهورية داغستان، لتصبح منابكالا تخليدا لاسمه.

وهذا الاقتراح قدمته إدارة القرية، التي حظيت مبادرتها بدعم مجلس الشعب في جمهورية داغستان الروسية.

وكان عبد المناب مدربا لحبيب، بالإضافة إلى مقاتلين حاليين آخرين في UFC هما إسلام ماخاتشيف وعمر نورماغوميدوف.

وتوفي عبد المناب نورمحمدوف في 3 يوليو 2020 عن عمر ناهز 57 عاما إثر سكتة قلبية جراء مضاعفات فيروس كورونا.

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ودافع نورمحمدوف الابن وهو بطل سابق للوزن الخفيف في UFC عن اللقب ثلاث مرات قبل أن يعتزل.

وحقق حبيب 29 فوزا في 29 نزالا احترافيا وفقا لقواعد الفنون القتالية المختلطة.

المصدر: "نوفوستي"