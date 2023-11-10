قبل احتفالات الفوز.. بطل العالم يطالب بالوقوف دقيقة صمت من أجل غزة (فيديو)

أعلن ريكو فيرهوفن بطل العالم الهولندي في الوزن الثقيل بالكيك بوكسينغ تضامنه مع قطاع غزة، في ظل القصف الإسرائيلي المستمر للقطاع.

وخاطب ريكو فيرهوفن الجمهور المتواجد عقب فوزه على النيجيري الهولندي طارق أوسارو في نزال الدفاع عن اللقب العالمي ضمن بطولة Glory Collision 6، قائلا: "الأمل والدعاء من أجل السلام في العالم".

وبدأ الملاكم البالغ 34 عاما خطابه بالحديث عن الحرب التي يشهدها قطاع غزة، وقال: "قبل الاحتفال، هناك أشياء مجنونة تحدث في العالم الآن".

مضيفا: "دعونا نتوقف لحظة للتفكير في الوضع بغزة ونأمل وندعو من أجل الوحدة والسلام في العالم".

وعبر حسابه في "إنستغرام" كتب ريكو فيرهوفن، الشهر الماضي: "قلبي يؤلمني وبصراحة يغضبني عندما أفكر في الوضع المفجع في غزة، إنه لأمر محبط للغاية أن تقرأ وتسمع المعايير المزدوجة التي تغذي المزيد من الغضب في جميع أنحاء العالم، الناس الأبرياء هم أكثر معاناة في هذه الحرب".

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وأضاف: "في مثل هذه الأوقات، لا يمكنني التأكيد بما فيه الكفاية على مدى أهمية الحفاظ على قلب منفتح ومحاولة حقا فهم ما يحدث قبل أن نتحدث، دعونا نجتمع معا ونعمل من أجل مستقبل أفضل، حيث الرحمة والعدالة متسقة دائما، دعونا ندافع عن السلام ونقول لا للعنف".

ونجح ريكو فيرهوفن في الدفاع عن لقبه للمرة الحادية عشرة على التوالي بالتفوق على منافسه أوسارو بإجماع الحكام.

ويعد فيرهوفن المهيمن في عالم الكيك بوكسينغ بفئة الوزن الثقيل، إذ لم يهزم في ما لا يقل عن 22 نزال منذ عام 2012.

المصدر: "وسائل إعلام"