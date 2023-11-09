"الديربي" الروسي.. شفتشينكو يهزم خاشانوف في دورة ميتز الفرنسية للتنس

خرج الروسي كارين خاتشانوف من الدور ربع النهائي لدورة ميتز الفرنسية للتنس "الدوري العالمي 250 للتنس"، على يد مواطنه ألكسندر شفتشينكو.

وخسر كارين خاتشانوف أمام شفتشينكو بمجموعتين من دون رد، وبنتيجة واحدة: (6-4) و(6-4) في المباراة التي جمعتهما اليوم الخميس، واستغرقت ساعة واحدة و12 دقيقة فقط.

وسيكون ألكسندر شفتشينكو (22 عاما) بانتظار الفائز من "الديربي" الفرنسي الذي سيجمع كلا من لوكا فان أش وبيير هوغ هربرت، في وقت لاحق من اليوم أيضا.

المصدر: RT