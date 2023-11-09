الكشف عن منصب الأسطورة إبراهيموفيتش في ميلان

كشف تقرير صحفي عن المنصب الذي سيشغله أسطورة كرة القدم السويدية زلاتان إبراهيموفيتش، عند العودة إلى أسوار نادي ميلان الإيطالي.

وذكرت شبكة "كالتشيو ميركاتو" أن إبراهيموفيتش، البالغ من العمر 42 عاما، لن يكون جزءا من مجلس الإدارة، لكنه سيعمل مع ميلان كمستشار خاص.

وأشارت إلى أن النجم السويدي سيتعاون بشكل وثيق مع فريق الكرة، بجانب التواصل مع المديرين التنفيذيين، من أجل رفع المستوى التنافسي لمنظومة ميلان.

وكان إبراهيموفيتش قد نشر صورة على حسابه بموقع "إكس" يوم الثلاثاء الماضي، وكتب عليها "تيك تاك تيك تاك"، في إشارة إلى اقترابه من الإعلان عن قرار ما.

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وجاء هذا المنشور عقب ساعات قليلة من اجتماع النجم السويدي مع جيري كاردينالي مالك ميلان.

اعتزل زلاتان إبراهيموفيتش كرة القدم في قلعة "سان سيرو" عقب انتهاء الموسم الماضي.

ويحتل فريق ميلان المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإيطالي، برصيد 22 نقطة، بفارق أربع نقاط عن يوفنتوس صاحب المركز الثاني.

بينما يتصدر نادي إنتر ميلان جدول الترتيب برصيد 28 نقطة، بعد مرور 11 جولة من "الكالتشيو".

المصدر: وسائل إعلام