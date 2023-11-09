القبض على شقيق نجم مانشستر يونايتد

أكدت تقارير صحفية القبض على داين راشفورد شقيق ووكيل ماركوس راشفورد، مهاجم مانشستر يونايتد الإنجليزي.

وبحسب صحيفة "تليغراف" البريطانية، فإنه تم القبض على شقيق راشفورد وهو وكيل لاعبين معتمد، في الولايات المتحدة الأمريكية، بتهمة العنف المنزلي.

وأوضح التقرير أنه تم القبض على شقيق راشفورد يوم 20 أكتوبر في شاطئ ميامي بـ فلوريدا، ليمثل في البداية أمام المحكمة، ليتم تحديد كفالة إطلاق سراحه قبل جلسة الاستماع السابقة للمحاكمة، بمبلغ 1500 دولار.

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وتابع التقرير أنه تم تسجيل تهمة داين راشفورد يوم 24 أكتوبر، على أنها جنحة ضرب، وتم تعريفها أيضا بـ "عنف منزلي".

وسيخضع داين البالغ 31 عاما، لجلسة استماع يوم 27 نوفمبر، خاصة بقضيته.

ورفض داين ونادي مانشستر يونايتد التعليق على الأمر، فيما ترى عائلة راشفورد أن الأزمة في طريقها للحل.

يذكر أن راشفورد يندرج تحت قائمة عملاء شركة داين لوكالة اللاعبين، لكن شقيقه الأخر دواين ماينارد، هو من ورد اسمه لآخر عقدين لماركوس مع النادي.

المصدر: "وسائل إعلام"