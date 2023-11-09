إنتر يكرر إنجازا غائبا منذ 18 عاما بدوري الأبطال

تخطى إنتر ميلان عقبة ريد بول سالزبورغ النمساوي، عقب الفوز 1-0، في المباراة التي جمعتهما الأربعاء، بمنافسات الجولة الـ4 من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

وخطف إنتر فوزا ثمينا وقاتلا من سالزبورغ، بعدما تمكن لاوتارو مارتينيز من تحويل ركلة جزاء بنجاح في الدقيقة 85، انتصر بها نيراتزوري.

2 - Inter have progressed the group stage with two rounds to play for the second time in the Champions League with the current format, after 2004/05. Character. pic.twitter.com/pPj8P1J7uX — OptaPaolo (@OptaPaolo) November 8, 2023

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وتأهل إنتر لمنافسات دور ال16 بعدما وصل للنقطة العاشرة بالتساوي مع ريال سوسيداد، ليتأهلا سويا للدور المقبل، بعد تجمد رصيد سالزبورغ عند 3 نقاط.



وذكرت شبكة "أوبتا" للإحصائيات، أن إنتر تمكن من اجتياز مرحلة المجموعات قبل نهايتها بجولتين لثاني مرة بدوري الأبطال بالشكل الجديد، وكانت المرة الأولى بموسم (2004-2005).



وأضافت أن إنتر هو الفريق الذي سجل أكبر عدد من الأهداف من ركلات جزاء (7 من أصل 7 ركلات) بالموسم الحالي من بين أندية الدوريات الخمسة الكبرى في جميع المسابقات.

المصدر: "وسائل إعلام"