الزمالك يهزم بيراميدز بركلات الترجيح في مباراة ماراثونية مجنونة (فيديو)

انتزع الزمالك بطاقة العبور إلى نهائي كأس مصر، من فريق بيراميدز، إثر فوزه عليه بركلات الترجيح بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي (3-3) في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأربعاء.

تقدم نادي بيراميدز بهدف مبكر سجله مهاجمه الكونغولي فيستون كالالا مايلي بعد مرور خمس دقائق فقط من انطلاق صفارة البداية، قبل أن يتلقى زميله احمد توفيق البطاقة الحمراء بحلول الدقيقة 79.

ورد الزملكاوي نبيل عماد دونجا بهدف التعادل في الوقت القاتل بحلول الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدلا من الأصلي للمباراة الذي انتهى بالتعادل (1-1) على استاد القاهرة الدولي، ليذهب الفريقان إلى شوطين إضافيين.

وتقدم بيراميدز مرة أخرى بهدف سجله لاعبه مصطفى فتحي بالدقيقة الثالثة من زمن الشوط الإضافي الأول، وأدرك المهاجم البنيني سامسون أكينيولا التعادل للزمالك بالدقيقة العاشرة من زمن الشوط الإضافي الأول.

ووضع اللاعب محمد حمدي فريق بيراميدز للمرة الثالثة عند الدقيقة الثالثة من زمن الشوط الإضافي الثاني، ورد الزملكاوي ناصر منسي بهدف التعادل بحلول الدقيقة السابعة من الشوط الإضافي الثاني، لينتهي الوقت الإضافي أيضا بالتعادل (2-2)، ليلجأ الطرفان إلى ركلات الترجيح.

أهداف مباراة الزمالك 3-3 بيراميدز | كأس مصر ⚽️



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ونجح نادي الزمالك في حسم ركلات الترجيح لصالحه بأربعة أهداف مقابل ثلاثة لفريق بيراميدز.

ركلات ترجيح الزمالك 4-3 بيراميدز | كأس مصر ⚪️🔵 pic.twitter.com/tGNSZmkmim — Kora Plus (@KoraPlusEG) November 8, 2023

وضرب الزمالك موعدا في النهائي يوم الأربعاء 13 مارس 2024، مع غريمه التقليدي الأهلي، الذي تغلب بدوره على فريق إنبي بثلاثية نظيفة، في المباراة التي جرت بينهما يوم الأربعاء 4 أكتوبر الماضي، على استاد القاهرة الدولي.

المصدر: RT