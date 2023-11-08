جماعة جيش التحرير الوطني تجري اتصالات لإطلاق سراح والد لاعب ليفربول

أفاد تقرير صحفي، بأن جماعة جيش التحرير الوطني، التي أعلنت مسؤوليتها عن خطف والد الكولومبي، لويس دياز لاعب ليفربول، بدأت التواصل مع منظمات إنسانية للاتفاق على عملية التسليم.

وأشارت صحيفة "ديلي ميل"، اليوم الأربعاء، إلى أن جماعة جيش التحرير الوطني في كولومبيا، اتصلت بالأمم المتحدة والكنيسة الكاثوليكية لتحديد شروط إطلاق السراح، وقد تتم العملية مساء اليوم.

وكانت جماعة جيش التحرير الوطني، قد أطلقت سراح والدة دياز بعد ساعات من الاختطاف، إلا أن المتمردين ظلوا يحتجزون والد اللاعب كرهينة.

وأجرت الشرطة والقوات العسكرية الكولومبية، عملية بحث واسعة النطاق عن والد نجم ليفربول، في منطقة بارانكاس المتاخمة لفنزويلا.

وكان لويس دياز طالب بإطلاق سراح والده مانويل دياز، حيث نشر بيانا عبر حسابه الرسمي على موقع "إنستغرام"، عقب انتهائه من المشاركة في مواجهة فريقه ليفربول ومضيفه نادي لوتون تاون يوم الأحد الماضي.

يذكر أن لويس دياز عاد للتدريبات مع ليفربول الأسبوع الماضي، وأنقذ المهاجم الكولومبي "الريدز" من سقوط مدو أمام مضيفه نادي لوتون تاون المتواضع، بتسجيله هدف التعادل (1-1) في الوقت القاتل بدل الضائع للمباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الجولة الـ11 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

المصدر: وسائل إعلام