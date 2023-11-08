ميتروفيتش يدخل تاريخ الهلال السعودي بإنجاز غير مسبوق (فيديو)

دخل المهاجم الصربي، ألكسندر ميتروفيتش، تاريخ نادي الهلال السعودي لكرة القدم، بهدف سجله في شباك مومباي سيتي الهندي (2-0) الاثنين الماضي، في رابع جولات دور مجموعات دوري أبطال آسيا.

نجح نادي الهلال خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، في التعاقد مع الهداف ألكسندر ميتروفيتش، قادما من فولهام الإنجليزي.

وأثبت الهداف الصربي أنه إحدى الصفقات الرابحة للنادي السعودي في السنوات الأخيرة، بفضل تألقه المتواصل هذا الموسم.

ووصل ألكسندر ميتروفيتش إلى 16 هدفا بقميص "الزعيم" في موسمه الأول خلال 16 مباراة بكافة البطولات.

هدددددف!



ميتروفيتش يضيف ثاني الأهداف للهلال 🔥⚽



مومباي سيتي 0 × 2 الهلال#مومباي_الهلال#دوري_آبطال_آسيا | ⁦#SSCpic.twitter.com/Ewz9fHDbsc — شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) November 6, 2023

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وبحسب صحيفة "الرياضية" السعودية، فإن ميتروفيتش دخل تاريخ الهلال بعدما أصبح أسرع لاعب أجنبي وصولا إلى 15 هدفا أو أكثر.

ومنذ تطبيق الاحتراف عام 2008، لم يبلغ أي من لاعبي الهلال 15 هدفا أو أكثر في وقت أسرع من اللاعب الدولي الصربي.

وتفوق ألكسندر ميتروفيتش (29 عاما) على كافة أجانب الهلال في آخر 15 عاما، أبرزهم ويسلي لوبيز، عمر خربين، كارلوس إدواردو وبافيتمبي غوميز.

المصدر: وسائل إعلام