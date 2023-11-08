تشافي: الخسارة من شاختار عار

انتقد المدرب الإسباني، تشافي هيرنانديز، المدير الفني لنادي برشلونة، فريقه بعد الخسارة أمام شاختار في بطولة دوري أبطال أوروبا.

ومني البرسا بهزيمة مفاجئة أمام مضيفه شاختار الأوكراني (1-0) في المباراة التي جمعتهما مساء أمس الثلاثاء، ضمن الجولة الرابعة من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وبعد المباراة، ظهر تشافي في المؤتمر الصحفي، مؤكدا أن فريقه قدم مباراة سيئة للغاية أمام شاختار، مشيرا لإمكانية حسم الصعود في المباراة المقبلة أمام بورتو.

While things in Europe aren't going as smoothly under Xavi's leadership, it's important to remember our journey from where we once struggled.



I fully support the manager until the very end. I stand with Xavi Hernandez as long as he’s our coach 💙❤️ pic.twitter.com/EVRjFpxHMf — 𝑪𝒖𝒍𝒆𝒃𝒘𝒐𝒚™ (@culebwoy) November 8, 2023

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وقال تشافي، خلال تصريحات نقلتها صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية: "لم نلعب مباراة جيدة، ولم تسر الأمور كما خططنا، وهي خطوة إلى الوراء، ونحن غاضبون، وهذا خطأ كبير من جانبنا".



مضيفا: "لم نفهم ما تتطلبه المباراة، حيث لم نهاجم ولم ندافع بشكل جيد. التفاصيل الصغيرة أثرت علينا وهذا عار".



وتابع: "نحن في لحظة تراجع، ولعبنا واحدة من أسوأ مبارياتنا التكتيكية في عامين، ويجب أن ننتقد أنفسنا، ونقوم بإعادة ضبط الأمور".



واستكمل: "يجب أن نعتمد على أنفسنا لحسم التأهل، وأمام بورتو يمكننا التأهل، وعلينا أن نظهر شخصيتنا، وفي الآونة الأخيرة كنا نلعب بشكل جيد للغاية، لكن مؤخرا الأمور اختلفت".



وختم: "وظيفتي كمدرب هي تصحيح الأمور ومهمة اللاعبين أن يتخذوا خطوة إلى الأمام ويستعيدوا الديناميكية".



وسجل هدف المباراة الوحيد دانيلو سيكان لاعب شاختار في الدقيقة 40.



وبهذه الخسارة تجمد رصيد برشلونة عند 9 نقاط في صدارة المجموعة الثامنة، بينما رفع شاختار رصيده إلى 6 نقاط في المركز الثالث.

وكان البارشا حقق الفوز في أول 3 مواجهات أمام رويال أنتويرب البلجيكي وبورتو البرتغالي وشاختار الأوكراني.

المصدر: "وكالات"