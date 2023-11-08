نجم ميلان يكشف سر احتفاله المثير أمام سان جيرمان (فيديو)

كشف رافائيل لياو نجم ميلان، سر احتفاله بوضع إصبعه على فمه عقب تسجيله للهدف الأول في شباك باريس سان جيرمان.

وسجل لياو هدفا مميزا من ضربة مقصية ليتعادل لفريقه ضد باريس، قبل أن يضع جيرو الروسونيري في المقدمة، ويفوز ميلان باللقاء (2-1).

Rafael Leão 10 🏄‍♂️ Vs PSGpic.twitter.com/nNhUBGTN78 — 𝙁 (@fuadyabz23) November 8, 2023

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وحصل رافا على جائزة أفضل لاعب في المباراة، بفضل الهدف والأداء الرائع الذي قدمه خلال مشاركته.



وقال لياو، في تصريحاته لشبكة "سبورت ميدياست" الإيطالية: "جائزة الأفضل يجب أن تذهب إلى الفريق بأكمله، أظهرنا للجميع ما هو ميلان على ملعبه، أنا عاجز عن الكلام وفخور بالفريق، لقد عملنا بجد، ولذلك أسعر بالسعادة".



وأضاف: "هذه المباراة كانت من الممكن أن تغير كل شيء في مجموعتنا وكان الفوز هو الأهم، لقد انتصرنا والآن يجب أن يمنحنا ذلك الثقة لمواصلة التقدم والوصول لصدارة المجموعة".



وحول احتفاله المثير للجدل بوضع إصبعه على فمه للجماهير، علق لياو: "الانتقادات تدفعني للأمام، لذلك استمر في الحديث كما تريد فأنا أتحدث في الملعب، وأساعد فريقي، لقد أظهرنا اليوم أنه يمكننا القيام بذلك معا، نحن نؤمن بالتأهل دائما".



وعن تألقه في لقاء الليلة وسط وجود كيليان مبابي نجم باريس، قال لياو: "إنه لاعب أود أن أقتدي به، ولكن في ذات الوقت أحاول أن أساعد فريقي ميلان".

المصدر: "وسائل إعلام"