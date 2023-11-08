بالفيديو.. سام مرسي يسجل هدفا رائعا في الملاعب الإنجليزية ويدعم فلسطين

أحرز المصري سام مرسي، لاعب فريق إبسويتش تاون الإنجليزي، هدف التعادل لفريقه أمام روثيرهام يونايتد مساء الثلاثاء، في لقاء مؤجل من الجولة الـ12 لبطولة تشامبيونشيب.

وافتتح سام نومبي أهداف المباراة لفريق روثير هام يونايتد في الدقيقة الرابعة، قبل أن يسجل النجم المصري سام مرسي هدف التعادل في الدقيقة 19 بعدما استقبل كرة عرضية أرضية وسدد كرة أسكنها في الشباك.

BUTTT SAM MORSY !! 🧨🇪🇬



Soirée de Ligue des Champions mais le banger vient bien de Championship.



Magnifique enroulée pleine lucarne du capitaine d’Ipswich pour permettre à son équipe d’égaliser. 😍#itfc



pic.twitter.com/vHjFsPyQpU — Onze Masr (@onzemasr) November 7, 2023

وحرص سام مرسي أثناء الاحتفالات بالهدف على تذكر فلسطين، حيث احتفى عن طريق رفع علامة النصر، خاصة وأن المصري كان بين أوائل المدافعين عن فلسطين عقب الهجمات الإسرائيلية التي يتعرض لها قطاع غزة منذ يوم 7 أكتوبر الماضي.

Sam Morsy apporte son soutien à la Palestine après son but en D2 Anglaise ! ✌🏼🇵🇸 pic.twitter.com/NHjUMlbjLZ — 𝑭𝒐𝒐𝒕 𝑴𝒂𝒔𝒓𝒚 🇵🇸 (@Foot_Masry) November 7, 2023

Never be silent .. Free Palestine https://t.co/6HmzOKVdsO — Sam Morsy (@sammorsy08) October 9, 2023

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ودخل فريق إبسويتش تاون هذه المباراة محتلا المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الدرجة الأولى برصيد 35 نقطة، في وبفارق 4 نقاط عن صاحب الصدارة فريق ليستر سيتي.

أما فريق روثيرهام يونايتد فيتواجد في المركز الـ22 برصيد 9 نقاط فقط.

ويعتبر هذا الهدف هو الأول لسام مرسي في الموسم الحالي مع فريقه الإنجليزي، حيث سبق وأن لعب 13 مباراة من قبل دون أن يهز الشباك، لكنه نجح في تقديم تمريرتين حاسمتين.

سام مرسي لاعب مصري من مواليد إنجلترا، ولكنه فضل اللعب للفراعنة منذ عام 2016 وينضم للمنتخب على فترات.

ويعيش صاحب الـ32 عاما أحد أفضل فترات مسيرته مع إبسويتش تاون في دوري الدرجة الأولى الإنجليزي بالمنافسة على الصعود وحصوله على جائزة لاعب في الفريق لشهر أغسطس.

وعاد سام مرسي إلى منتخب مصر مؤخرا في تجمع سبتمبر بعد غياب، قبل أن يغيب عن اختيارات فيتوريا لفترة توقف نوفمبر.

المصدر: "وسائل إعلام"