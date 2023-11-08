رقم مميز للسيتي في دوري الأبطال

حقق حامل اللقب مانشستر سيتي الفوز الرابع على التوالي في مسابقة دوري أبطال أوروبا هذا الموسم، بتخطيه ضيفه يانغ بويز 3-0 الثلاثاء، ضمن الجولة الرابعة من منافسات المجموعة السابعة.

وسجل النجم النرويجي إيرلينغ هالاند هدفين، وأضاف فيل فودين هدفا، ليضمن مانشستر سيتي التأهل إلى الدور ثمن النهائي، رغم تبقي جولتين من عمر دور المجموعات.

ووفقا لما ذكرته شبكة إحصائيات "أوبتا"، بات مانشستر سيتي الفريق رقم 12 الذي يصل إلى الهدف رقم 250 في مسابقة دوري أبطال أوروبا.

250 - Manchester City have become the 12th team to score 250 UEFA Champions League goals; they've reached the milestone in fewer games than any other side (119). Glut. #MCIYBpic.twitter.com/nBTVvOaCCl — OptaJoe (@OptaJoe) November 7, 2023

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وأضافت الشبكة أن مانشستر سيتي أسرع فريق في دوري الأبطال يصل إلى هذا العدد من الأهداف، وذلك في مباراته رقم 119.

وتصدر مانشستر سيتي المجموعة برصيد 12 نقطة، متفوقا على لايبزغ صاحب المركز الثاني برصيد 9 نقاط.

المصدر: twitter/OptaJoe