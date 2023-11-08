الاتحاد السعودي يعلن إقالة نونو سانتو من تدريب الفريق

أعلن نادي الاتحاد السعودي إقالة مدربه البرتغالي نونو سانتو من تدريب "العميد" وذلك لسوء النتائج في دوري روشن السعودي ودوري أبطال آسيا لكرة القدم.

وعانى "العميد" من سلسلة سيئة من النتائج خلال الفترة الماضية، حيث تكبد هزيمتين وتعادل في 3 مباريات في آخر 5 مباريات بالدوري السعودي، كما أنه سقط في المباراة الأخيرة بدوري أبطال آسيا.

وفي بيان رسمي عبر حسابه على منصة "إكس" أعلن العميد إنهاء تعاقده مع المدرب البرتغالي.

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وجاء في البيان: "يعلن النادي إنهاء العلاقة التعاقدية مع المدرب البرتغالي نونو سانتو، وذلك بعد عملية تقييم فنية شاملة للمرحلة الماضية التي تسلم فيها مهمة الإشراف على تدريب الفريق الكروي الأول".

وأضاف: "سيتولى مساعد المدرب حسن خليفة مسؤولية وتدريب الفريق خلال المرحلة المقبلة، لحين إنهاء إجراءات التعاقد مع مدرب جديد، وإعادة تشكيل الجهاز الفني بما يلبي تطلعات طموحات النادي وجمهوره".

وختم النادي بيانها: "توجه إدارة الاتحاد بالشكر للمدرب نونو سانتو على ما قدمه خلال فترة عملية الماضية، متمنيا له التوفيق في الفترة المقبلة".

ويواجه الاتحاد نظيره أبها، الجمعة المقبل، على ملعب "الأمير عبد الله الفيصل"، ضمن لقاءات الجولة الثالثة من الدوري المحلي.

المصدر: instagram/ittihadclub.sa