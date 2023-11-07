الروسية زفوناريوفا والألمانية سيغموند تتوجان بلقب البطولة الختامية للتنس
توج الثنائي المؤلف من اللاعبتين الروسية فيرا زفوناريوفا والألمانية لورا سيغموند بلقب البطولة الختامية للاعبات التنس المحترفات، لفئة الزوجي، التي جرت في مدينة كانكون المكسيكية.
وتمكنت فيرا زفوناريوفا ولورا سيغموند من الفوز على الثنائي المؤلف من اللاعبتين الأمريكية نيكول ميليكار والأسترالية غيلين بيريز، بمجموعتين متتاليتين، وبنتيجة واحدة، بواقع: (6-4) و(6-4) في المباراة النهائية التي جمعتهما مساء أمس الاثنين، واستغرقت ساعة واحدة و36 دقيقة.
The MOMENT 💜@laurasiegemund and Vera Zvonareva defeat Melichar-Martinez/Perez in straight sets 6-4, 6-4. #WTAFinals | #GNPSegurosWTAFinalsCancunpic.twitter.com/1DRDTi9o5k— wta (@WTA) November 6, 2023
Soak it all in 🏆@laurasiegemund | #WTAFinals | #GNPSegurosWTAFinalsCancunpic.twitter.com/CKkHvzdf0P— wta (@WTA) November 6, 2023
Your 2023 GNP Seguros @WTAFinals Champions 🏆#WTAFinals | #GNPWTAFinalsCancunpic.twitter.com/4rUliirOUa— wta (@WTA) November 6, 2023
وأحرز الثنائي فيرا زفوناريوفا (39 عاما) ولورا سيغموند (35 عاما) بذلك اللقب الرابع في العام الحالي، لفئة الزوجي للسيدات.
المصدر: RT