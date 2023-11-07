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الروسية زفوناريوفا والألمانية سيغموند تتوجان بلقب البطولة الختامية للتنس

الرياضة

الروسية زفوناريوفا والألمانية سيغموند تتوجان بلقب البطولة الختامية للتنس
Legion-Media /Susan Mullane-USA TODAY Sports/S
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توج الثنائي المؤلف من اللاعبتين الروسية فيرا زفوناريوفا والألمانية لورا سيغموند بلقب البطولة الختامية للاعبات التنس المحترفات، لفئة الزوجي، التي جرت في مدينة كانكون المكسيكية.

وتمكنت فيرا زفوناريوفا ولورا سيغموند من الفوز على الثنائي المؤلف من اللاعبتين الأمريكية نيكول ميليكار والأسترالية غيلين بيريز، بمجموعتين متتاليتين، وبنتيجة واحدة، بواقع: (6-4) و(6-4) في المباراة النهائية التي جمعتهما مساء أمس الاثنين، واستغرقت ساعة واحدة و36 دقيقة.

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وأحرز الثنائي فيرا زفوناريوفا (39 عاما) ولورا سيغموند (35 عاما) بذلك اللقب الرابع في العام الحالي، لفئة الزوجي للسيدات.

المصدر: RT 

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