قرار جديد يبعد سانشو عن مانشستر يونايتد

ما زالت العلاقة بين إريك تين هاغ مدرب مانشستر يونايتد ولاعبه جادون سانشو، الذي لا يتدرب في الوقت الحالي مع الفريق الأول للشياطين الحمر، تتأزم.

ويتدرب سانشو بمفرده منذ سبتمبر الماضي عندما تم استبعاده من مباراة الدوري الإنجليزي الممتاز أمام أرسنال بعد مشادة كلامية مع المدير الفني إريك تين هاغ ورفضه الاعتذار.

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لكن الأمور الآن اتخذت منحى مختلفا، حيث قام المدرب الهولندي باستبعاد سانشو من مجموعة الفريق الأول على تطبيق "واتساب".

ووفقا لصحيفة "ذا صن" البريطانية، فإن هذه المجموعة يرأسها تين هاغ ويرسل من خلالها معلومات هامة وحساسة للاعبي الفريق الأول، ولم يرد أن يعلم بها سانشو.

ويرتبط سانشو بالرحيل عن مانشستر يونايتد في الميركاتو الشتوي إلى يوفنتوس أو بوروسيا دورتموند، إذ باتت كل الأبواب مغلقة أمامه في قلعة الشياطين الحمر.

المصدر: goal