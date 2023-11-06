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النجمة البولندية شفيونتيك تحصد الأخضر واليابس في ختام موسم التنس (فيديو)

الرياضة

النجمة البولندية شفيونتيك تحصد الأخضر واليابس في ختام موسم التنس (فيديو)
AP /Fernando Llano
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أحرزت النجمة البولندية إيغا شفيونتيك لقب البطولة الختامية للاعبات التنس المحترفات، التي جرت في مدينة كانكون المكسيكية، وبلغ مجموع جوائزها 9 ملايين دولار.

واكتسحت شفيونتيك، المصنفة الثانية عالميا، منافستها اللاعبة الأمريكية جيسيكا بيغولا، المصنفة الخامسة عالميا، بمجموعتين من دون رد، بواقع: (6-1) و(6-0) في المباراة النهائية التي جمعتهما مساء يوم الاثنين، واستغرقت 59 دقيقة فقط.

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وتوجت إيغا شفيونتيك (22 عاما) بلقب البطولة الختامية للاعبات التنس المحترفات "WTA GNP Seguros WTA Finals Cancun" لأول مرة في تاريخها، وهو اللقب السادس لها في العام الحالي 2023، من بينها بطولة فرنسا المفتوحة "رولان غاروس 2023"، والسابع عشر خلال مسيرتها الاحترافية حتى الآن.

كما استعادت النجمة البولندية المركز الأول في التصنيف العالمي للاعبات التنس المحترفات، من النجمة البيلاروسية آرينا سابالينكا، لتنهي شفيونتيك بذلك العام الحالي 2023 متربعة على عرش صدارة التصنيف العالمي للسيدات "WTA".

المصدر: RT 

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