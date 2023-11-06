شفيونتيك تطيح بالمصنفة الأولى عالميا سابالينكا من نصف نهائي البطولة الختامية للتنس

أطاحت البولندية إيغا شفيونتيك بالمصنفة الأولى عالميا البيلاروسية آرينا سابالينكا من الدور نصف النهائي للبطولة الختامية للاعبات التنس، المقامة حاليا في مدينة كانكون المكسيكية.

وتمكنت إيفا شفيونتيك، المصنفة الثانية عالميا، من الفوز بسهولة على النجمة آرينا سابالينكا بمجموعتين متتاليتين، بنتيجة: (6-3) و(6-2) في المباراة التي جمعتهما فجر اليوم الاثنين، واستغرقت ساعة واحدة و37 دقيقة.

وضربت إيفا شفيونتيك موعدا في نهائي البطولة الختامية للاعبات التنس المحترفات "WTA GNP Seguros WTA Finals Cancun" البالغ مجموع جوائزها 9 ملايين دولار، مع اللاعبة الأمريكية جيسيكا بيغولا، المصنفة الخامسة عالميا، التي تغلبت بدورها على مواطنتها كوكو جوف، المصنفة ثالثة، بمجموعتين من دون رد أيضا، بواقع: (6-2) و(6-1).

وستستعيد إيغا شفيونتيك (22 عاما) المركز الأول في التصنيف العالمي للاعبات التنس المحترفات، في حال الفوز في المباراة النهائية للبطولة الختامية، وستنهي العام الحالي متربعة على عرش صدارة التصنيف العالمي للسيدات "WTA".

المصدر: RT