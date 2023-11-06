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أحمد فتوح يسخر من قرار نادي الزمالك

الرياضة

أحمد فتوح يسخر من قرار نادي الزمالك
twitter/ZSCOfficial
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رد الظهير الأيسر لنادي الزمالك المصري لكرة القدم، أحمد فتوح، بمنشور ساخر عبر حسابه في تطبيق "إنستغرام"، على قرارات مجلس إدارة النادي عرضه للبيع.

وأصدر نادي الزمالك بيانا، مساء أمس الأحد، أعلن فيه عرض فتوح إلى جانب الحارس محمد صبحي واللاعب مصطفى الزناري للبيع، على خلفية مغادرتهم معسكر الفريق ليلة مباراة الفريق أمام ضيفه نادي زد (1-2)، ضمن الجولة السادسة من الدوري المصري الممتاز لكرة القدم، من دون إذن.

ولم يكتف الزمالك بذلك، بل قرر أيضا إحالة فتوح وصبحي والزناري للتحقيق وإيقافهم عن اللعب بشكل كامل.

وبعد ساعات قليلة من هذه القرارات، نشر فتوح عبر خاصية "ستوري" لصفحته في تطبيق "إسنتغرام"، رموزا تعبيرية "إيموجي" للضحك.

أحمد فتوح يسخر من قرار نادي الزمالك

كما قام الظهير الأيسر للمنتخب المصري، بإلغاء متابعة الحساب الرسمي لنادي الزمالك عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" تعبيرا عن غضبه من قرار إدارة القلعة البيضاء بعرضه للبيع.

يذكر أن عقد فتوح مع الزمالك ينتهي في صيف 2024، علما بأن مفاوضات تجديد عقده تعثرت بسبب طلبات اللاعب المالية.

المصدر: وسائل إعلام 

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