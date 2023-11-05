نهائي الدوري الإفريقي.. الوداد يهزم صن داونز بصعوبة قبل موقعة الإياب (فيديو)

تغلب الوداد المغربي بصعوبة على صن داونز الجنوب إفريقي 2-1، في مباراة جمعتهما يوم الأحد في ملعب محمد الخامس بالدار البيضاء ضمن ذهاب نهائي النسخة الأولى من الدوري الإفريقي.

وتقدم الوداد في الدقيقة 41 بهدف بمساعدة النيران الصديقة عن طريق مدافع صن داونز ريفالدو كويتزي الذي سجل بالخطأ في مرماه.

الوداد ينهي مهمة ذهاب نهائي الدوري الإفريقي بنجاح ✅

أهداف فوز الوداد على صن داونز بهدفين مقابل هدف ⚽⚽ pic.twitter.com/dupSFEIUmp — OnTime Sports (@ONTimeSports) November 5, 2023

ولكن بطل جنوب إفريقيا نجح في إعادة المباراة لنقطة الصفر بإحرازه هدف التعادل في الدقيقة 73 من ركلة جزاء نفذها المحترف المغربي عبد المنعم بوطويل بنجاح.

ولم يهنأ الفريق الجنوب إفريقي كثيرا بهذا الهدف، حيث نجح الوداد في التقدم مجددا بعدها بخمس دقائق من تسديدة صاروخية من خارج المنطقة للبديل أنس سرغات.

ومن المقرر أن تستضيف بريتوريا في جنوب إفريقيا مباراة الإياب على ملعب "لوفتوس فيرسفيلد" الأحد المقبل لتحديد بطل النسخة الأولى من الدوري الإفريقي.

المصدر: RT