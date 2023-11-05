دياز ينقذ ليفربول من سقوط مدو أمام لوتون ويوجه رسالة لمختطفي والده (فيديو)

أنقذ الكولومبي لويس دياز فريقه ليفربول من سقوط مدو أمام لوتون تاون المتواضع عندما أدرك له التعادل 1-1 في الوقت بدل الضائع يوم الأحد ضمن المرحلة الـ11 من الدوري الإنجليزي.

وكان دياز يخوض مباراته الأولى مع ليفربول منذ اختطاف والديه في 28 أكتوبر الماضي.

وتم إنقاذ والدة دياز في غضون ساعات بعد اختطافها نهاية الأسبوع الماضي في بلدة بارانكاس الكولومبية الصغيرة، لكن والده لا يزال في أيدي مختطفيه الذين وعدوا بإطلاق سراحه في الساعات الأخيرة بعد اعترافهم بأنهم ارتكبوا خطأ.

« PARA PAPA 🤩 »



Les émotions, Luis Diaz marque le but égalisateur à la 95' à Luton et dédie son but pour son retour à son papa kidnappé. 🥹



Quelle force de caractère ! 😍🙏



pic.twitter.com/3DeYgQuK5o — MercaFoot (@MercaFoot_) November 5, 2023

وبعد تسجيله هدف التعادل لليفربول في شباك لوتون من كرة رأسية في الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع للمباراة بعد نزوله بديلا في الدقيقة 83، احتفل دياز بالكشف عن قميص كتب عليه "الحرية لوالدي".

🚨 GOAL | Luis Diaz ties the game in the 95th minutepic.twitter.com/hdfZ75Zcvs — VAR Tático (@vartatico) November 5, 2023

وكان لوتون في طريقه إلى تحقيق فوزه الأول على ليفربول منذ عام 1991 عندما سجل له الجناح الهولندي البديل تاهيت تشونغ هدف التقدم في الدقيقة 80 مستغلا تمريرة من عيسى كابوري.

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ليفربول لا يستسلم؛ ليفربول يعود



لويس دياز يسجل هدف التعادل



ليفربول 1-1 لوتون تاون ❤️⚽️

pic.twitter.com/7dmwKUg2SV — عمرو (@bt3) November 5, 2023

ورغم التعادل، تقدم ليفربول إلى المركز الثالث برصيد 24 نقطة، متقدما بفارق الأهداف على أرسنال، فيما ارتفع رصيد لوتون إلى 6 نقاط في المركز الـ17.

المصدر: وكالات