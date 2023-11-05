بعد أيام من نيله جائزة أفضل حارس في العالم.. مارتينيز يرتكب خطأ "كارثيا" (فيديو)

ارتكب الحارس الأرجنتيني إيميليانو مارتينيز، هفوة قاتلة خلال لقاء فريقه أستون فيلا ضد مضيفه نوتنغهام فورست، يوم الأحد، ضمن منافسات الجولة الـ11 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وتقدم نوتنغهام بهدف مبكر في الدقيقة الخامسة سجله النيجيري أولا إينا، ليضع الضيوف في موقف صعب مع بداية اللقاء.

وعقد مارتينيز من مهمة فريقه، بتسببه في استقبال شباكه للهدف الثاني في الدقيقة 47، بعد أن تعامل الحارس الأرجنتيني برعونة وبشكل غريب مع تسديدة لمهاجم نوتنغهام، ريل مانغالا.

Unpopular Opinion: Oliver Giroud as GK >> Emiliano Martínez



Thoughts?pic.twitter.com/8Fx0f3oXzm — Tamoghna (@ReyesDeUniverso) November 5, 2023

وسدد ريل مانغالا الكرة من خارج منطقة الجزاء، وتصدى لها مارتينيز بالفعل، قبل أن ترتد مرة أخرى من يده لتدخل مرماه. وتمكن الحارس الأرجنتيني من الإمساك بالكرة لكن بعد تجاوزها بكامل محيطها خط المرمى ليتم احتساب الهدف لصالح نوتنغهام.

هدف ثاني ل نوتينغهام ضد استون فيلا بعد خطأ غريب من إيميليانو مارتينيز !pic.twitter.com/BM6JF4DCEg — Eva (@x7vea) November 5, 2023

وجاء هذا الخطأ "الكارثي" لمارتينيز بعد تتويجه الاثنين الماضي بجائزة "ياشين" لأفضل حارس مرمى في العالم خلال مراسم حفل ‏مجلة "فرانس فوتبول" الفرنسية لتوزيع جوائزها للأفضل في العالم ‏لعام 2023.‏

وانتهت مواجهة أستون فيلا ومضيفه نوتنغهام بفوز أصحاب الأرض بهدفين دون رد.

المصدر: RT