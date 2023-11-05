مارسيلو بعد تتويجه بكأس ليبرتادوريس: هذا اللقب هو الأهم في مسيرتي وسيفهمون ذلك في ريال مدريد

وصف الظهير الأيسر المخضرم لنادي فلوميننسي البرازيلي، مارسيلو، تتويجه بلقب كأس ليبرتادوريس الأمريكية الجنوبية لكرة القدم، بأنه الأهم في مسيرته مع الأندية التي لعب لها.

وتوج فلوميننسي بلقب كأس ليبرتادوريس للمرة الأولى في تاريخه، بفوزه على بوكا جونيورز الأرجنتيني 2-1 بعد التمديد (الوقت الأصلي 1-1) في المباراة النهائية يوم الأحد.

وقال مارسيلو (35 عاما)، الذي سبق له الدفاع عن ألوان نادي ريال مدريد الإسباني لـ16 موسما، لشبكة "ESPN" العالمية عقب تتويج فريقه التاريخي: "في ريال مدريد سيفهمون ذلك. إنه أهم لقب في مسيرتي على مستوى الأندية، لأنه النادي (فلوميننسي) الذي نشأت فيه وترعرعت فيه".

وأضاف: "لقد حققت لقبا مهما جدا مع فريقي المفضل، الذي منحني كل الأدوات لبناء مسيرتي، مع الموظفين الذين رأوا تطوري. ليس هناك شيء أكثر قيمة من ذلك. إنه لا يقدر بثمن".

وهذا اللقب هو الـ30 لمارسيلو في مسيرته الحافلة،

علما بأنه كان قد رحل عن ريال مدريد في العام 2022 بعد أن أصبح اللاعب الأكثر تتويجا بالألقاب في تاريخ النادي الملكي برصيد 25 لقبا بينها خمسة ألقاب في دوري أبطال أوروبا، وأربعة في كأس العالم للأندية، وثلاثة في كأس السوبر الأوروبي.

المصدر:ESPN + RT