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محمد قدوس يسجل واحدا من أجمل الأهداف في الدوري الإنجليزي

الرياضة

محمد قدوس يسجل واحدا من أجمل الأهداف في الدوري الإنجليزي
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أحرز الغاني محمد قدوس، واحدا من أجمل الأهداف في الدوري الإنجليزي هذا الموسم، وذلك خلال لقاء فريقه وست هام يونايتد مع برينتفورد، أمس السبت ضمن منافسات الأسبوع الـ11 من المسابقة.

وسجل قدوس هدف التعادل (1-1) لفريقه في الدقيقة 19، بعد كرة عرضية وصلت له، ليسددها على الطائر بطريقة أكروباتية في المرمى.

الهدف وصف من قبل الكثير من المتابعين عبر منصات التواصل الاجتماعي بأنه واحد من أجمل الأهداف في الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم.

ولسوء حظ قدوس، فرغم هدفه الرائع، فقد خسر فريقه المباراة بنتيجة 2-3.

يذكر أن قدوس البالغ عمره 23 عاما، انضم لنادي وست هام خلال فترة الانتقالات الصيفية الأخيرة قادما من أياكس الهولندي مقابل 43 مليون يورو.

المصدر: RT

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