محمد قدوس يسجل واحدا من أجمل الأهداف في الدوري الإنجليزي

أحرز الغاني محمد قدوس، واحدا من أجمل الأهداف في الدوري الإنجليزي هذا الموسم، وذلك خلال لقاء فريقه وست هام يونايتد مع برينتفورد، أمس السبت ضمن منافسات الأسبوع الـ11 من المسابقة.

وسجل قدوس هدف التعادل (1-1) لفريقه في الدقيقة 19، بعد كرة عرضية وصلت له، ليسددها على الطائر بطريقة أكروباتية في المرمى.

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وااااااااااااااااو .. أحد أهداف الموسم بدون شك



هدف سوبر محمد قدوس ❤️😳

pic.twitter.com/vkBz1RwcYx — عمرو (@bt3) November 4, 2023

الهدف وصف من قبل الكثير من المتابعين عبر منصات التواصل الاجتماعي بأنه واحد من أجمل الأهداف في الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم.

ولسوء حظ قدوس، فرغم هدفه الرائع، فقد خسر فريقه المباراة بنتيجة 2-3.

يذكر أن قدوس البالغ عمره 23 عاما، انضم لنادي وست هام خلال فترة الانتقالات الصيفية الأخيرة قادما من أياكس الهولندي مقابل 43 مليون يورو.

المصدر: RT